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Viaje na CBN

Sem boas lembranças: qual foi a pior viagem da sua vida?

Acompanhe o relato dos nossos ouvintes e do comentarista Edson Ruy

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 12:08

Publicado em 

04 ago 2022 às 12:08
Agências de viagem não são obrigadas a devolver valores pagos por viagem cancelada na pandemia
 viagem cancelada na pandemia Crédito: Pexels
A entidade da aviação Skytrax é responsável por divulgar um ranking onde aponta as melhores e as piores companhias aéreas do mundo. Em diversos anos, a empresa aérea estatal da Coreia do Norte, a Air Koryo, ocupou a última posição dessa lista. E até hoje foi a única a receber apenas uma estrela na avaliação — em uma escala que vai até cinco e considera, por exemplo, a qualidade dos serviços de bordo e a estrutura de seus aviões —, feito que cristalizou no ideário dos viajantes o título de "pior companhia aérea do mundo". O brasileiro Mike Weiss já realizou duas viagens com a empresa norte-coreana, com um bilhete de ida e volta entre a China e Pyongyang, a capital do país de Kim Jong-un. Diante desse caso, nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy propõe o seguinte desafio aos ouvintes: e qual foi a pior viagem da sua vida? Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 04-08-22

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