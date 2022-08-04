Sem boas lembranças: qual foi a pior viagem da sua vida?

A entidade da aviação Skytrax é responsável por divulgar um ranking onde aponta as melhores e as piores companhias aéreas do mundo. Em diversos anos, a empresa aérea estatal da Coreia do Norte, a Air Koryo, ocupou a última posição dessa lista. E até hoje foi a única a receber apenas uma estrela na avaliação — em uma escala que vai até cinco e considera, por exemplo, a qualidade dos serviços de bordo e a estrutura de seus aviões —, feito que cristalizou no ideário dos viajantes o título de "pior companhia aérea do mundo". O brasileiro Mike Weiss já realizou duas viagens com a empresa norte-coreana, com um bilhete de ida e volta entre a China e Pyongyang, a capital do país de Kim Jong-un. Diante desse caso, nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy propõe o seguinte desafio aos ouvintes: e qual foi a pior viagem da sua vida? Ouça a conversa completa!