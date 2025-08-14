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Viaje na CBN

Seis das 10 rotas de voo com mais turbulência do mundo estão na América do Sul

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 14 de Agosto de 2025 às 11:56

Publicado em 

14 ago 2025 às 11:56
Avião, voo, cabine, viagem
Voos  Crédito: Pexels
Seis das 10 rotas aéreas que mais "chacoalharam" em 2024, em turbulências, estão na América do Sul. As informações são do ranking do Turbli, site que monitora esse fenômeno. O topo da lista é ocupado pelo trecho entre o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ), em Mendonza, na Argentina, e o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez (SCL), em Santiago, no Chile. A Argentina é o país mais presente no levantamento: aparece na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 10ª posições. Trajetos na Ásia também estão entre os mais turbulentos. Não há rotas que passam pelo Brasil na lista. O Turbli mede a intensidade da turbulência em "edr", índice que considera a velocidade dos ventos e a energia envolvida. Quanto maior o edr, mais forte é a turbulência. As informações são do "G1". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto e explica como proceder em caso de turbulências. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -14-08-25.mp3

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