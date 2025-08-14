Seis das 10 rotas de voo com mais turbulência do mundo estão na América do Sul

Seis das 10 rotas aéreas que mais "chacoalharam" em 2024, em turbulências, estão na América do Sul. As informações são do ranking do Turbli, site que monitora esse fenômeno. O topo da lista é ocupado pelo trecho entre o Aeroporto Internacional El Plumerillo (MDZ), em Mendonza, na Argentina, e o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez (SCL), em Santiago, no Chile. A Argentina é o país mais presente no levantamento: aparece na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 10ª posições. Trajetos na Ásia também estão entre os mais turbulentos. Não há rotas que passam pelo Brasil na lista. O Turbli mede a intensidade da turbulência em "edr", índice que considera a velocidade dos ventos e a energia envolvida. Quanto maior o edr, mais forte é a turbulência. As informações são do "G1". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto e explica como proceder em caso de turbulências. Ouça a conversa completa!