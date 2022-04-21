Seguro viagem: tudo o que você precisa saber o assunto

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que ter um seguro de viagem serve para evitar dor de cabeça e altos gastos, caso aconteça algum imprevisto durante as suas férias. Especialistas apontam, por exemplo, que contratar um seguro de viagem deixou de ser um luxo, principalmente depois da pandemia do coronavírus. Muitos países exigem dos turistas um seguro saúde e alguns determinam até mesmo a quantia mínima dessa apólice. O que é esse seguro, como contrato, qual é a diferença entre seguro de viagem e assistência de viagem, por que os valores dos seguros variam tanto? Tire essas e outras dúvidas!