Santiago é a "nova" Buenos Aires dos brasileiros? Entenda!

O destaque nesta edição do Viaje na CBN, com o comentarista Edson Ruy, vem do Chile, mais precisamente, Santiago. A valorização do peso freou a enxurrada de desembarques de turistas do Brasil na Argentina, mas com o câmbio ainda alto, mantendo o dólar no patamar de R$ 5,50, a previsão é que as férias de julho transformem Santiago, no Chile, numa nova "Buenos Aires" para os viajantes brasileiros. Companhias aéreas e agências de viagem apontam que destinos nacionais ainda são a principal opção para a maioria dos brasileiros que vão viajar no período, mas que algumas rotas internacionais têm ganhado espaço na preferência dos turistas, principalmente na América Latina. A valorização do peso freou a enxurrada de desembarques de turistas do Brasil na Argentina. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!