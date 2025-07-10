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Viaje na CBN

Santiago é a "nova" Buenos Aires dos brasileiros? Entenda!

Valorização do peso freou a enxurrada de desembarques de turistas do Brasil na Argentina

Publicado em 10 de Julho de 2025 às 12:12

Publicado em 

10 jul 2025 às 12:12
Catedral de Santiago, Chile
Catedral de Santiago, Chile Crédito: Pixabay
O destaque nesta edição do Viaje na CBN, com o comentarista Edson Ruy, vem do Chile, mais precisamente, Santiago. A valorização do peso freou a enxurrada de desembarques de turistas do Brasil na Argentina, mas com o câmbio ainda alto, mantendo o dólar no patamar de R$ 5,50, a previsão é que as férias de julho transformem Santiago, no Chile, numa nova "Buenos Aires" para os viajantes brasileiros. Companhias aéreas e agências de viagem apontam que destinos nacionais ainda são a principal opção para a maioria dos brasileiros que vão viajar no período, mas que algumas rotas internacionais têm ganhado espaço na preferência dos turistas, principalmente na América Latina. A valorização do peso freou a enxurrada de desembarques de turistas do Brasil na Argentina. As informações são de "O Globo". Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN – 10-07-25.mp3

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