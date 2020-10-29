Saiba quem é o turista da pandemia e como serão as viagens no verão

Ao longo dos últimos quadros do Viaje na CBN, você acompanhou a retomada das viagens em meio ao coronavírus. Na semana passada (22/10), Edson Ruy, que tem cruzado o Brasil de norte a sul, trouxe um relato pessoal de como está a experiência de viajar na pandemia. Nesta edição, o comentarista aponta quem é o turista que está viajando agora e traz uma perspectiva da tendência de viagens de verão. "Por enquanto, o turista que está viajando é de média idade, e no verão, as crianças vão se juntar ao grupo. Os idosos ainda são a parte da população que mais está se preservando e esperando a vacina, mas também devem voltar a viajar em breve", explica Edson, que traz ainda um panorama de como os hotéis estão funcionando. Acompanhe!