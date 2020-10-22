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VIAJE NA CBN

Saiba como é a experiência de viajar na pandemia

Quem conta detalhes é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 12:03

Publicado em 

22 out 2020 às 12:03
Seja por motivos profissionais, ou diante de algum compromisso já assumido e que não pode ser remarcado, há pessoas que continuam viajando em tempos de pandemia. Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy traz seu relato de como tem sido essa experiência de viagem em 2020.  
"Podemos destacar, por exemplo, que a máscara passou a ser esse item presente em nossas vidas. Existe, sim, o sentimento das pessoas de estarem mais preocupadas com a questão da higiene e da própria vigilância por onde passa, num hotel. Uma nova cultura vai sendo criada. Nos aeroportos, por exemplo, a gente já começa a perceber uma retomada do fluxo. Sem dúvidas, é uma nova experiência de viagem", detalha Edson. “Tem duas coisas que são obrigatórias e que, logo, percebemos em 100%: uso da máscara para embarque e dentro da aeronave. Outra coisa é a oferta de determinados serviços. O serviço de café da manhã mudou completamente nos hotéis. É um diferencial que estamos percebendo”. Acompanhe!
Viaje na CBN - 22-10-20

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