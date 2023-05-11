Rua brasileira está entre as mais inesquecíveis do mundo pelos turistas

De acordo com uma pesquisa realizada pela Booking.com, 82% dos brasileiros levam em consideração a possibilidade de tirar fotos em locais “instagramáveis” para escolher seu destino de viagem. Pensando nisso, a plataforma de reservas de acomodações para férias e viagens listou seis ruas pelo mundo que são consideradas memoráveis pelos turistas. Entre elas, está a Rua Conde de Bobadela, em Ouro Preto, Minas Gerais, que abriga o Museu da Inconfidência. É sobre esse assunto que o comentarista Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN".