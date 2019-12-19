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VIAJE NA CBN

Rota dos Ipês vai colorir a cidade de Domingos Martins

Serão cinco espécies diferentes da planta que vão embelezar a nova rota, que deve ficar pronta em 2020

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 13:20

Publicado em 

19 dez 2019 às 13:20
O próximo ano deve contar com a criação de uma rota pra lá de especial em Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Trata-se da Rota dos Ipês. A estrada fica em Soído. O objetivo é preparar a rota já para o inverno 2020 e transformá-la, a longo prazo, em um dos destinos mais charmosos da região. São cinco espécies diferentes no trajeto com diversas cores: branca, rosa, roxa, amarela e azul. 
Centenas de mudas de ipês já foram plantadas no dia 6 de dezembro ao longo de 7 km do trecho, que tem início na chegada de Soído. O empresário Claudio Chieppe, um dos idealizadores do projeto, participou do quadro Viaje na CBN e contou detalhes da ideia. O próximo passo do projeto será a instalação do portal e das placas de sinalização. Confira!
 
Viaje na CBN - 19-12-19.mp3

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