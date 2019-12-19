Rota dos Ipês vai colorir a cidade de Domingos Martins

O próximo ano deve contar com a criação de uma rota pra lá de especial em Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Trata-se da Rota dos Ipês. A estrada fica em Soído. O objetivo é preparar a rota já para o inverno 2020 e transformá-la, a longo prazo, em um dos destinos mais charmosos da região. São cinco espécies diferentes no trajeto com diversas cores: branca, rosa, roxa, amarela e azul.