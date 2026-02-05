Roma começa a cobrar taxa de turistas para visitar a Fontana di Trevi; entenda!

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que os turistas que desejam seguir a tradição de jogar uma moeda na Fontana di Trevi, em Roma, precisarão gastar um pouco mais, com a nova taxa de visitante de 2 euros (cerca de R$ 12,44). A cobrança, que tem como objetivo reduzir o turismo excessivo e ajudar a financiar a manutenção do monumento, aplica-se apenas aos visitantes que descerem as escadas de pedra para se aproximar da bacia da fonte.

A fonte é um dos principais cartões postais de Roma. De acordo com uma lenda local, jogar uma moeda na fonte, garante o retorno à Cidade Eterna; duas moedas prometem amor com um italiano; e três, casamento com um italiano. Os ingressos são obrigatórios das 11h às 22h às segundas e sextas-feiras, e das 9h às 22h nos demais dias da semana. Após as 22h, as catracas são abertas e o acesso é gratuito para todos. Ouça a conversa completa!