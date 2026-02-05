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Viaje na CBN

Roma começa a cobrar taxa de turistas para visitar a Fontana di Trevi; entenda!

Ouça as informações do comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Fevereiro de 2026 às 12:10

Publicado em 

05 fev 2026 às 12:10
Roma passa a cobrar taxa de turistas para visitar Fontana di Trevi
Roma passa a cobrar taxa de turistas para visitar Fontana di Trevi Crédito: Gianni Crestani I Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que os turistas que desejam seguir a tradição de jogar uma moeda na Fontana di Trevi, em Roma, precisarão gastar um pouco mais, com a nova taxa de visitante de 2 euros (cerca de R$ 12,44). A cobrança, que tem como objetivo reduzir o turismo excessivo e ajudar a financiar a manutenção do monumento, aplica-se apenas aos visitantes que descerem as escadas de pedra para se aproximar da bacia da fonte.
A fonte é um dos principais cartões postais de Roma. De acordo com uma lenda local, jogar uma moeda na fonte, garante o retorno à Cidade Eterna; duas moedas prometem amor com um italiano; e três, casamento com um italiano. Os ingressos são obrigatórios das 11h às 22h às segundas e sextas-feiras, e das 9h às 22h nos demais dias da semana. Após as 22h, as catracas são abertas e o acesso é gratuito para todos. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 05-02-26.mp3

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