Rio-Lima: os detalhes da viagem rodoviária mais longa do mundo

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque um pedido do ouvinte Marcus Vinícius: "Podemos comentar a viagem rodoviária mais linda do mundo? Do Rio de Janeiro a Lima, no Peru?". Ela é considerada a mais longa viagem de ônibus: percorre uma rota que começa no estado do Rio de Janeiro e passa por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre até chegar à fronteira com o Peru. Depois, a viagem segue pela Amazônia peruana, cruza a cordilheira dos Andes e pega a estrada transoceânica até Lima. São nada menos que 120 horas cruzando paisagens incríveis e cenários de tirar o fôlego. Ouça a conversa completa!