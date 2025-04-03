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Viaje na CBN

Rio-Lima: os detalhes da viagem rodoviária mais longa do mundo

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 11:57

Publicado em 

03 abr 2025 às 11:57
Férias, Viagem, Mala pronta para a praia
Férias, Viagem, Mala pronta para a praia Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque um pedido do ouvinte Marcus Vinícius: "Podemos comentar a viagem rodoviária mais linda do mundo? Do Rio de Janeiro a Lima, no Peru?". Ela é considerada a mais longa viagem de ônibus: percorre uma rota que começa no estado do Rio de Janeiro e passa por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre até chegar à fronteira com o Peru. Depois, a viagem segue pela Amazônia peruana, cruza a cordilheira dos Andes e pega a estrada transoceânica até Lima. São nada menos que 120 horas cruzando paisagens incríveis e cenários de tirar o fôlego. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 03-04-25.mp3

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