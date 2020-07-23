Retomada de viagens: os países que reabrem para o turismo

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que, de forma gradual, diversos países já têm voltando a receber turistas. Alguns dos destaques, aponta Edson, são Maldivas e México. As Maldivas, por exemplo, reabriram o país para turistas após mais de três meses de fechamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Para atrair turismo ao país após a crise, hotéis nas ilhas estão reforçando normas de segurança e higiene para garantir que a estadia dos turistas seja livre de doença. Confira a análise do comentarista!