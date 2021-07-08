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Viaje na CBN

Região de Portugal passa a aceitar turistas imunizados com qualquer vacina

Ouça nosso quadro com o especialista em viagem e turismo Edson Ruy

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:56

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:56
Ilha da Madeira, em Portugal
Ilha da Madeira, em Portugal Crédito: PxHere
A região autônoma da Ilha da Madeira é o primeiro território de Portugal a permitir a entrada de viajantes imunizados com qualquer vacina, mesmo as não aprovadas pela Agência de Medicamentos Europeia (EMA). A informação é do blog "Portugal Giro", do jornal O Globo, que pondera ainda a vigência da restrição a brasileiros no país - com exceção para aqueles com visto de residência português ou europeu, dupla cidadania ou que se encaixem nas regras específicas das viagens essenciais. "Sem o aval da EMA, o imunizante da empresa Sinovac Biontech está na lista da Madeira. A biofarmacêutica chinesa e o Instituto Butantan, em São Paulo, produzem em parceria a CoronaVac, aplicada em massa no Brasil e aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde (OMS)", informou o blog. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN! Ouça:
Viaje na CBN - 08/07/2021

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