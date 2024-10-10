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Viaje na CBN

Ranking traz cidades mais perigosas do mundo para turistas

No Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo se destacam negativamente

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 12:19

Publicado em 

10 out 2024 às 12:19
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Crédito: Pexels
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que duas cidades brasileiras estão entre as 20 mais perigosas do mundo para turistas. Segundo ranking divulgado pela Forbes Advisor, a partir de comparação feita entre 60 cidades do mundo, Rio de Janeiro e São Paulo se destacam negativamente nas cinco métricas avaliadas: risco de crime, risco para a saúde, risco para segurança pessoal, risco de desastre natural e classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos EUA. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -10-10-24.mp3
As 20 cidades menos seguras do mundo para turistas
  1. Caracas, Venezuela: 100.0
  2. Karachi, Paquistão: 93.12
  3. Yangon, Myanmar: 91.67
  4. Lagos, Nigéria: 91.54
  5. Manila, Filipinas : 91.49
  6. Daca, Bangladesh: 89.50
  7. Bogotá, Colômbia: 86.70
  8. Cairo, Egito: 83.44
  9. Cidade do México, México: 82.43
  10. Quito, Equador: 82.02
  11. Jacarta, Indonésia: 81.98
  12. New Délhi, Índia: 77.68
  13. Johanesburgo, África do Sul: 77.53
  14. Mumbai, Índia: 77.36
  15. Rio de Janeiro, Brasil: 76.59
  16. Casablanca, Marrocos: 75.53
  17. São Paulo, Brasil: 75.40
  18. Baku, Azerbaijão: 68.29
  19. Moscou, Rússia: 67.67
  20. Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã: 61.83
[Fonte: G1]

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