Ranking traz cidades mais perigosas do mundo para turistas

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que duas cidades brasileiras estão entre as 20 mais perigosas do mundo para turistas. Segundo ranking divulgado pela Forbes Advisor, a partir de comparação feita entre 60 cidades do mundo, Rio de Janeiro e São Paulo se destacam negativamente nas cinco métricas avaliadas: risco de crime, risco para a saúde, risco para segurança pessoal, risco de desastre natural e classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos EUA. Ouça a conversa completa!
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As 20 cidades menos seguras do mundo para turistas
- Caracas, Venezuela: 100.0
- Karachi, Paquistão: 93.12
- Yangon, Myanmar: 91.67
- Lagos, Nigéria: 91.54
- Manila, Filipinas : 91.49
- Daca, Bangladesh: 89.50
- Bogotá, Colômbia: 86.70
- Cairo, Egito: 83.44
- Cidade do México, México: 82.43
- Quito, Equador: 82.02
- Jacarta, Indonésia: 81.98
- New Délhi, Índia: 77.68
- Johanesburgo, África do Sul: 77.53
- Mumbai, Índia: 77.36
- Rio de Janeiro, Brasil: 76.59
- Casablanca, Marrocos: 75.53
- São Paulo, Brasil: 75.40
- Baku, Azerbaijão: 68.29
- Moscou, Rússia: 67.67
- Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã: 61.83