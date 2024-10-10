Ranking traz cidades mais perigosas do mundo para turistas

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que duas cidades brasileiras estão entre as 20 mais perigosas do mundo para turistas. Segundo ranking divulgado pela Forbes Advisor, a partir de comparação feita entre 60 cidades do mundo, Rio de Janeiro e São Paulo se destacam negativamente nas cinco métricas avaliadas: risco de crime, risco para a saúde, risco para segurança pessoal, risco de desastre natural e classificação de segurança em viagens do Departamento de Estado dos EUA. Ouça a conversa completa!