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Viaje na CBN

Quatro dos 10 melhores aeroportos do mundo são brasileiros; conheça

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 28 de Março de 2024 às 12:02

Publicado em 

28 mar 2024 às 12:02
Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG)
Aeroporto Confins Crédito: Divulgação | Governo de Minas Gerais
Nesta edição de “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy fala de um local já carimbado nos passaportes de quem ama viajar de avião: os aeroportos! Dentre longos atrasos para embarques internacionais e malas despachadas, nem só de turbulências vivem os terminais aeroportuários. Especialmente, quatro aeroportos brasileiros que foram reconhecidos na lista de melhores do mundo, em 2023. Segundo ranking divulgado pela empresa AirHelp, os aeroportos internacionais de Recife, Brasília, Belém e Belo Horizonte se destacam nos quesitos pontualidade e até compras e alimentação. Ouça a conversa completa e entenda!
VIAJE NA CBN - 28-03-24

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