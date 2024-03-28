Quatro dos 10 melhores aeroportos do mundo são brasileiros; conheça

Nesta edição de “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy fala de um local já carimbado nos passaportes de quem ama viajar de avião: os aeroportos! Dentre longos atrasos para embarques internacionais e malas despachadas, nem só de turbulências vivem os terminais aeroportuários. Especialmente, quatro aeroportos brasileiros que foram reconhecidos na lista de melhores do mundo, em 2023. Segundo ranking divulgado pela empresa AirHelp, os aeroportos internacionais de Recife, Brasília, Belém e Belo Horizonte se destacam nos quesitos pontualidade e até compras e alimentação. Ouça a conversa completa e entenda!