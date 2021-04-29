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VIAJE NA CBN

Quando a pandemia passar, quais destinos você quer visitar?

Embarque nesta viagem com os nossos ouvintes e o comentarista Edson Ruy

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 11:36

Publicado em 

29 abr 2021 às 11:36
Nesta edição do "Viaje na CBN" a conversa está pra lá de especial. Quando, enfim, a pandemia da covid-19 passar e estivermos em condições sanitárias de fazer viagens pelo mundo, quais destinos você quer visitar? Qual aquele destino que você adiou de conhecer por conta da crise sanitária? Contando com a participação dos nossos ouvintes, o comentarista Edson Ruy fala sobre os destinos elencados pela audiência. E, você, pra onde quer ir? Confira as dicas sobre o seu destino do sonho!
Viaje na CBN - 29-04-21

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