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Viaje na CBN

Preços das passagens aéreas vão cair em 2024?

Ouça detalhes na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 12:06

Publicado em 

21 dez 2023 às 12:06
Passagem aérea, aeroporto
Viagem, negócios, turismo Crédito: Pixabay
O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou esta semana as primeiras medidas para redução dos preços das passagens aéreas. O anúncio, feito em conjunto com representantes das companhias, foi focado na promessa de maior volume de promoções. Entre as principais medidas apresentadas pelas companhias estão: valores mais acessíveis para bilhetes comprados com até 14 dias de antecedência da data da viagem; inclusão de serviços de remarcação sem cobrança de taxa adicional; oferta de tarifas mais acessíveis para compras realizadas em determinados dias da semana; aumento no número de oferta de voos e ampliação da frota aérea. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. 
CBN - Viaje na CBN - 21-12-23

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