Pós-pandemia: brasileiros preferem viajar a viver um grande amor

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca dados de uma pesquisa feita pela plataforma de reservas "Booking.com", que ouviu 28 mil pessoas de 28 países diferentes, indicou que as pessoas estão preferindo uma viagem a ter o carro do ano, subir na carreira ou até mesmo conhecer um parceiro. Entre os mil brasileiros que participaram do estudo, 62% deixariam de comprar um carro para embarcar em uma viagem. Questionados sobre o que preferem vivenciar neste ano, quase 3 em cada 4 (74%) viajantes do país disseram que preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor – empatados com os italianos, os brasileiros são a 6ª nacionalidade (das 28 consultadas) que mais priorizam viagens a encontrar alguém especial.