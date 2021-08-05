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Pós-pandemia: brasileiros preferem viajar a viver um grande amor

A pesquisa de um site de reservas ouviu 28 mil pessoas de 28 países diferentes e o resultado aponta que as pessoas estão preferindo uma viagem a ter o carro do ano, subir na carreira ou até mesmo conhecer um parceiro

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:01

Publicado em 

05 ago 2021 às 12:01
Paris (França); cidade do amor; relacionamento, casamento
Brasileiros preferem fazer uma viagem a encontrar um grande amor no pós-pandemia Crédito: Pexels
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca dados de uma pesquisa feita pela plataforma de reservas "Booking.com", que ouviu 28 mil pessoas de 28 países diferentes, indicou que as pessoas estão preferindo uma viagem a ter o carro do ano, subir na carreira ou até mesmo conhecer um parceiro. Entre os mil brasileiros que participaram do estudo, 62% deixariam de comprar um carro para embarcar em uma viagem. Questionados sobre o que preferem vivenciar neste ano, quase 3 em cada 4 (74%) viajantes do país disseram que preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor – empatados com os italianos, os brasileiros são a 6ª nacionalidade (das 28 consultadas) que mais priorizam viagens a encontrar alguém especial.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 5.06s - 05-08-21

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