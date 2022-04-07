Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Por que as passagens aéreas estão tão caras nesse momento?

Quem explica é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 11:54

Publicado em 

07 abr 2022 às 11:54
Avião, voo, cabine, viagem
Voos cancelados pela pandemia podem ser remarcados até 31 de dezembro Crédito: Pexels
Os preços das passagens de avião no Brasil aumentaram em março e devem seguir em alta este mês. A subida do preço do petróleo em meio à guerra da Ucrânia está afetando um dos principais insumos das aéreas, o querosene de aviação. Levantamentos realizados pelas plataformas "Kayak" e "Decolar", tendo como base as tarifas médias praticadas no mês passado, mostram subidas acentuadas nas rotas de alta demanda, especialmente no mercado doméstico. Tema para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN".
Viaje na CBN - 07-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados