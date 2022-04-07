Por que as passagens aéreas estão tão caras nesse momento?

Os preços das passagens de avião no Brasil aumentaram em março e devem seguir em alta este mês. A subida do preço do petróleo em meio à guerra da Ucrânia está afetando um dos principais insumos das aéreas, o querosene de aviação. Levantamentos realizados pelas plataformas "Kayak" e "Decolar", tendo como base as tarifas médias praticadas no mês passado, mostram subidas acentuadas nas rotas de alta demanda, especialmente no mercado doméstico. Tema para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN".