Passeio de Tiradentes é único brasileiro entre melhores do mundo eleitos por turistas

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que o passeio turístico "Walking Tour Becos de Tiradentes" garantiu o pódio na premiação que reconhece os melhores destinos de viagem. O roteiro oferecido na tradicional cidade mineira ficou entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo. O tour pelos becos de Tiradentes está em 1º lugar na categoria "Melhores experiências gerais" do Brasil e em 4º da América do Sul. O comentarista traz detalhes da região. Ouça a conversa completa!