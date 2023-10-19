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Viaje na CBN

Passeio de Tiradentes é único brasileiro entre melhores do mundo eleitos por turistas

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 12:01

Publicado em 

19 out 2023 às 12:01
Idosos em viagem
viagem Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que o passeio turístico "Walking Tour Becos de Tiradentes" garantiu o pódio na premiação que reconhece os melhores destinos de viagem. O roteiro oferecido na tradicional cidade mineira ficou entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo. O tour pelos becos de Tiradentes está em 1º lugar na categoria "Melhores experiências gerais" do Brasil e em 4º da América do Sul. O comentarista traz detalhes da região. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 19-10-23.mp3

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