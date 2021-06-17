Passaporte da imunidade: como está a discussão no Brasil e no mundo

Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque as últimas discussões que envolvem o chamado "passaporte da imunidade". Considerado por muitos a chave para a reabertura de setores da economia, como o turismo, o certificado de vacinação contra a covid-19, popularmente chamado de "passaporte da imunidade", ainda está longe de ser uma realidade global. Enquanto países da União Europeia avançam na implementação de documentos que permitem a circulação e até mesmo viagens de pessoas imunizadas, a discussão segue atrasada em diversas partes do mundo, como Brasil.