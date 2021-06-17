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Viaje na CBN

Passaporte da imunidade: como está a discussão no Brasil e no mundo

Ouça as orientações do nosso comentarista Edson Ruy

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:57

Publicado em 

17 jun 2021 às 11:57
Pegou Covid-19 e precisou cancelar uma viagem? Conheça seus direitos
Pegou Covid-19 e precisou cancelar uma viagem? Conheça seus direitos Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque as últimas discussões que envolvem o chamado "passaporte da imunidade". Considerado por muitos a chave para a reabertura de setores da economia, como o turismo, o certificado de vacinação contra a covid-19, popularmente chamado de "passaporte da imunidade", ainda está longe de ser uma realidade global. Enquanto países da União Europeia avançam na implementação de documentos que permitem a circulação e até mesmo viagens de pessoas imunizadas, a discussão segue atrasada em diversas partes do mundo, como Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta semana, por exemplo, um projeto em tramitação no Congresso que cria uma espécie de "passaporte de imunidade" para pessoas que já foram vacinadas contra a covid-19. O texto foi aprovado pelo Senado e será analisado agora pela Câmara. Bolsonaro disse que, caso a proposta seja aprovada, ele irá vetá-la,  já que representaria uma obrigatoriedade da vacinação. Ouças as explicações completas!
Viaje na CBN - 17-06-21.mp3

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