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Viaje na CBN

Passagens e pacotes para Israel: os impactos no turismo em meio a guerra

Ouça a análise do comentarista Edson Ruy

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 12:08

Publicado em 

12 out 2023 às 12:08
Jerusalém, em Israel
Jerusalém, em Israel Crédito: Pexels
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que diversas companhias aéreas suspenderam voos para Tel Aviv e outras cidades israelenses em meio à guerra entre Israel e o Hamas.
Entre as companhias que cancelaram os voos, estão, por exemplo, a American Airlines; Air France; Finnair; Korean Air; Air India; Cathay Pacific; easyJet; United Airlines; Wizz Air e Delta Air Lines. As informações são do site UOL. O comentarista aponta os desafios para o turismo e o que se esperar. Ouça a conversa completa!
CBN - VIAJE NA CBN - 12-10-23

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