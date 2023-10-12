Passagens e pacotes para Israel: os impactos no turismo em meio a guerra

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que diversas companhias aéreas suspenderam voos para Tel Aviv e outras cidades israelenses em meio à guerra entre Israel e o Hamas.

Entre as companhias que cancelaram os voos, estão, por exemplo, a American Airlines; Air France; Finnair; Korean Air; Air India; Cathay Pacific; easyJet; United Airlines; Wizz Air e Delta Air Lines. As informações são do site UOL. O comentarista aponta os desafios para o turismo e o que se esperar. Ouça a conversa completa!