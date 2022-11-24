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Viaje na CBN

Partiu, praia! Conheça quis são as cinco mais queridas dos brasileiros!

As praias tranquilas e que oferecem serviços ou produtos são as que mais encantam os visitantes de todo o país, como apontar

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 12:08

Publicado em 

24 nov 2022 às 12:08
Criança brincando na praia
Criança brincando na praia Crédito: Pexels
Destino dos famosos no litoral brasileiro, Noronha tem oficialmente a melhor praia do país, segundo levantamento realizado pela plataforma de reservas de hospedagem Booking.com. Depois de ouvir 1.206 viajantes pelo país durante o mês de julho, o site concluiu que a Praia da Baía do Sancho — já eleita anteriormente como a favorita de turistas no mundo todo — leva o topo do pódio na preferência também do brasileiro. De maneira geral, o estudo ainda revelou que as praias tranquilas e que oferecem serviços ou produtos são as que mais encantam os visitantes de todo o país, como apontaram cerca de 56% dos entrevistados. Já as praias mais populares e conhecidas conquistam dois em cada cinco brasileiros (39%). O comentarista Edson Ruy fala sobre essas "queridinhas" nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 1.00s - 24-11-22.mp3

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