Partiu, praia! Conheça quis são as cinco mais queridas dos brasileiros!

Destino dos famosos no litoral brasileiro, Noronha tem oficialmente a melhor praia do país, segundo levantamento realizado pela plataforma de reservas de hospedagem Booking.com. Depois de ouvir 1.206 viajantes pelo país durante o mês de julho, o site concluiu que a Praia da Baía do Sancho — já eleita anteriormente como a favorita de turistas no mundo todo — leva o topo do pódio na preferência também do brasileiro. De maneira geral, o estudo ainda revelou que as praias tranquilas e que oferecem serviços ou produtos são as que mais encantam os visitantes de todo o país, como apontaram cerca de 56% dos entrevistados. Já as praias mais populares e conhecidas conquistam dois em cada cinco brasileiros (39%). O comentarista Edson Ruy fala sobre essas "queridinhas" nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!