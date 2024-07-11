Partiu, férias! Conheça opções de parques de diversão no Brasil

No clima das férias de julho, nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz dicas e opções de parques de diversão para curtir com a família no país. São opções de Norte a Sul. Confira!
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Publicado em 11 de Julho de 2024 às 12:09
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