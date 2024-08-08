Partiu conhecer? 5 das 10 melhores praias do mundo estão no Brasil!

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que segundo a edição 2024 do levantamento anual do Centro Internacional de Treinamento para Gestão e Certificação de Praias (CIF-PLAYAS), o Brasil possui 5 das 10 melhores praias do mundo. Para chegar ao ranking final, o órgão internacional analisou 123 praias espalhadas pela Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico, Espanha e Venezuela.