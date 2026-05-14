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Viaje na CBN

Parques nacionais dobram a visitação em dez anos; conheça os lugares!

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 12:11

Publicado em 

14 mai 2026 às 12:11
Cataratas
Cataratas do Iguaçu Crédito: Christian Rizzi/Fotos Públicas
No ano passado, os parques nacionais do país registraram recorde histórico ao receberem, ao todo, 13,6 milhões de visitantes. Os dados do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), revelados com exclusividade por "O Globo", representam um contigente duas vezes maior do que o computado apenas uma década antes, em 2016, quando 7 milhões de pessoas estiveram nesses espaços. A comparação é ainda mais marcante se feita com 2006: naquele ano, o público dos parques ficou em 1,8 milhão.
O ranking é encabeçado pelo Parque Nacional da Tijuca, onde ficam o Cristo Redentor e outros cartões-postais do Rio de Janeiro, como a Pedra da Gávea. No ano passado, 4,9 milhões de pessoas passaram pelo local, ante 4,6 milhões em 2024. Em segundo lugar está o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que abriga as cataratas que dão nome à unidade, que recebeu 2,2 milhões de visitas em 2025. Já a terceira posição é do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 14-05-26.mp3

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