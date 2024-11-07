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Viaje na CBN

Para onde você quer ir? Pesquisa traz melhores destinos para viajar em 2025

Ouça os destaques na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 11:55

Publicado em 

07 nov 2024 às 11:55
Cidade
Curitiba Crédito: Divulgação
A cidade de Curitiba, no Paraná, foi eleita como um dos melhores destinos para viajar no próximo ano, segundo o ranking Best in Travel 2025 da Lonely Planet, tradicional guia de turismo fundado em 1973 na Austrália. São 30 destinos no total, separados em três segmentos: cidades, países e regiões. Curitiba é a única aparição do Brasil no ranking.
Além da capital paranaense, aparecem no ranking localidades da América do Norte - como Pittsburgh (Estados Unidos) e Edmonton (Canadá) -, Europa e Ásia. As informações são do portal G1. Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz o tema e convida os ouvintes à pergunta: e, você, qual é o seu destino favorito para o ano que vem? Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 07-11-24.mp3

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