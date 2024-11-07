Para onde você quer ir? Pesquisa traz melhores destinos para viajar em 2025

A cidade de Curitiba, no Paraná, foi eleita como um dos melhores destinos para viajar no próximo ano, segundo o ranking Best in Travel 2025 da Lonely Planet, tradicional guia de turismo fundado em 1973 na Austrália. São 30 destinos no total, separados em três segmentos: cidades, países e regiões. Curitiba é a única aparição do Brasil no ranking.

Além da capital paranaense, aparecem no ranking localidades da América do Norte - como Pittsburgh (Estados Unidos) e Edmonton (Canadá) -, Europa e Ásia. As informações são do portal G1. Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz o tema e convida os ouvintes à pergunta: e, você, qual é o seu destino favorito para o ano que vem? Ouça a conversa completa!