Para onde viajar em 2023: Brasil emplaca 2 destinos em ranking mundial

Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O jornal norte-americano "The New York Times" elegeu os 52 melhores destinos para se visitar em 2023 e o Brasil não ficou de fora. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e Manaus foram eleitos nas 11° e 41° posições, respectivamente. O primeiro lugar ficou com Londres, na Inglaterra, destacando a oportunidade de conferir a coroação do rei Charles III pessoalmente, além do novo aeroporto e os monumentos pré-históricos. Quais são os diferenciais desses lugares? Tema para o comentarista Edson Ruy nesta edição do "Viaje na CBN".

O Times destacou como maior atrativo dos Lençóis Maranhenses a sua qualidade etérea, que dá ao viajante a impressão de estar passando por um outro mundo. "É um horizonte de dunas brancas ofuscantes rolando até o sol e descendo até lagoas verdes e azuis de outro planeta, cobertas por água de chuva", descreve a publicação, que ainda garante que a visita é perfeita para "esquecer o sinal do celular e as armadilhas do conforto" urbano. Mas a publicação alerta que não há muita estrutura na região, com poucas pessoas e árvores ao redor, além de ser bastante quente.

Já Manaus foi muito celebrada por sua gastronomia. "Restaurantes com estrelas Michelin em São Paulo usam ingredientes amazônicos para parecer exóticos, mas em Manaus você pode tomar cabaças quentes de tacacá em frente ao Teatro Amazonas", ressalta o jornal, que ainda indica uma passada no restaurante de origem indígena Biatüwi, que preserva técnicas ancestrais. Edson Ruy também destaca o encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus. Ouça a conversa completa!