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VIAJE NA CBN

Para atrair viajantes, aérea banca até tratamento para covid-19

Passageiros podem ter cobertura para tratamento médico, quarentena em hotéis e, até mesmo, em gastos com funeral

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:36

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:36
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz novos desdobramentos sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus ao setor de turismo. Agora, para atrair passageiros, tem empresa aérea bancando tratamento para covid-19 e até funeral. A Emirates, por exemplo, se tornou a primeira companhia aérea a oferecer seguro gratuito contra a covid-19, como parte do esforço da empresa de fazer com que as pessoas voltem a voar.
Informações da "BBC" trazem que passageiros terão cobertura para tratamento médico, quarentena em hotéis e, até mesmo, em gastos com funeral se adoecerem durante a viagem — não importa se a infecção ocorreu durante o voo ou depois. A oferta é válida por 31 dias a partir do primeiro voo do passageiro, e já está disponível desde agora, com término previsto para o final de outubro. A cobertura é gratuita para todos os clientes, independente da classe de viagem ou destino. Ela também é aplicada automaticamente, sem necessidade de se registrar. Acompanhe!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 30-07-20

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