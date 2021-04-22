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VIAJE NA CBN

Para atrair turistas, Maldivas promete vacinar todos os visitantes

A medida visa impulsionar a recuperação do setor do turismo do país, principal atividade econômica, que perdeu 1,1 milhão de visitantes em 2020

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:50

Publicado em 

22 abr 2021 às 11:50
Além das praias paradisíacas de águas cristalinas, as Ilhas Maldivas vão passar a oferecer outro atrativo para os turistas: a vacina contra a Covid-19. A medida visa impulsionar a recuperação do setor do turismo do país, principal atividade econômica, que perdeu 1,1 milhão de visitantes em 2020. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN! Segundo o governo das Maldivas, a ideia faz parte do plano "3V: visita, vacinação, férias (vacation, em inglês)" e será concretizada quando toda a população nativa for vacinada. Até agora, quase 50% dos 540 mil habitantes já foram imunizados. Em entrevista a uma agência de notícias espanhola, o ministro do turismo Abdulla Mausoom afirmou que os turistas poderão ainda escolher entre as opções Oxford/Astrazeneca, Sinopharm e Pfizer. Acompanhe!
Viaje na CBN - 22-04-21.mp3

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