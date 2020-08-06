Países oferecem dinheiro para incentivar viagens durante pandemia

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca as mais recentes medidas anunciadas por diversos países para atrair turistas, em meio à preocupação com a pandemia do coronavírus. Para tentar amenizar a crise no turismo, alguns países estão oferecendo incentivos para aumentar o turismo doméstico, como conceder noites grátis em hotéis ou descontos em dinheiro. Na Rússia, o governo vai pagar parte das viagens de quem escolher passar as férias dentro do país neste ano, em vez de partir para balneários no exterior. Russos que comprarem pacotes de viagem de pelo menos cinco noites, custando a partir de 25 mil rublos (R$ 1.807), terão direito a um reembolso de até 15 mil rublos (R$ 1.084).