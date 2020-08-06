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VIAJE NA CBN

Países oferecem dinheiro para incentivar viagens durante pandemia

Confira a análise do comentarista Edson Ruy

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 11:44

Publicado em 

06 ago 2020 às 11:44
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca as mais recentes medidas anunciadas por diversos países para atrair turistas, em meio à preocupação com a pandemia do coronavírus. Para tentar amenizar a crise no turismo, alguns países estão oferecendo incentivos para aumentar o turismo doméstico, como conceder noites grátis em hotéis ou descontos em dinheiro. Na Rússia, o governo vai pagar parte das viagens de quem escolher passar as férias dentro do país neste ano, em vez de partir para balneários no exterior. Russos que comprarem pacotes de viagem de pelo menos cinco noites, custando a partir de 25 mil rublos (R$ 1.807), terão direito a um reembolso de até 15 mil rublos (R$ 1.084).
Viaje na CBN - 06-08-20
A campanha só vale para cidadãos russos e brasileiros não são permitidos no país neste momento. Na Itália, há uma campanha específica para Palermo, válida para todas as pessoas que desembarcarem no aeroporto local - italianas ou estrangeiras. A Itália abriu suas fronteiras para viajantes europeus, mas turistas brasileiros ainda não são permitidos no país. Confira a análise do comentarista!

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