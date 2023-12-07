Os melhores lugares para visitar em 2024

Os destinos de 2024! Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que a revista Condé Nast Traveller divulgou sua lista de melhores destinos para conhecer em 2024, levando em consideração hospedagem, cultura, estrutura turística e experiências no lugar. Entre os destaques estão Budapeste (Hungria), Cyclades (Grécia), Grenada (Caribe), Mar Vermelho (Arábia Saudita), Kosovo, Ilhas Maurício, Sri Lanka, Polinésia Francesa e a Guatemala. Ouça a conversa completa!