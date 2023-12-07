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Viaje na CBN

Os melhores lugares para visitar em 2024

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 12:05

Publicado em 

07 dez 2023 às 12:05
Férias, mala, viagem
Férias, mala, viagem Crédito: Pixabay
Os destinos de 2024! Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que a revista Condé Nast Traveller divulgou sua lista de melhores destinos para conhecer em 2024, levando em consideração hospedagem, cultura, estrutura turística e experiências no lugar. Entre os destaques estão Budapeste (Hungria), Cyclades (Grécia), Grenada (Caribe), Mar Vermelho (Arábia Saudita), Kosovo, Ilhas Maurício, Sri Lanka, Polinésia Francesa e a Guatemala. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 07-12-23.mp3

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