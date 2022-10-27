Os locais “descolados” no ES na visão dos nossos ouvintes

Na última edição do “Viaje na CBN” foi destaque a notícia de que os bares descolados, a vida noturna animada e os grafites do Beco do Batman fazem da Vila Madalena um dos lugares mais interessantes de São Paulo - o bairro paulistano aparece na lista dos locais mais legais para se visitar em todo o mundo, durante 2022, segundo o site da revista "Time Out". Agora, os ouvintes ajudam na tarefa de “descobrir” os locais no ES que podem ser considerados uma “Vila Madalena”. Ouça a conversa com o comentarista Edson Ruy!