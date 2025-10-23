Os hotéis mais surpreendentes do planeta, segundo a Forbes

Ouça a lista com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 23 de Outubro de 2025 às 12:05

Cataratas do Iguaçu Crédito: Christian Rizzi/Fotos Públicas
A Lista Edge 2025, divulgada pela Forbes Travel Guide, selecionou os 20 hotéis, resorts e cruzeiros mais inovadores do planeta. A curadoria da revista valoriza quatro pilares: acesso privilegiado a destinos remotos, experiências ousadas e memoráveis, compromisso com sustentabilidade e excelência em hospitalidade, mesmo nos destinos mais inusitados. A lista abrange 15 países e mostra que o luxo pode ser sinônimo de simplicidade, natureza e autenticidade. Este é o assunto em destaque com o comentarista Edson Ruy, com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!
Confira abaixo cada um dos escolhidos pela Forbes:
1. NIHI Sumba, Indonésia
2. Solio Lodge, Quênia
3. One&Only Gorilla’s Nest, Ruanda
4. Elephant Hills, Tailândia
5. Giraffe Manor, Nairóbi, Quênia
6. Nujuma, Ritz-Carlton Reserve, Arábia Saudita
7. The Brando, na Polinésia Francesa
8. Phulay Bay, Ritz-Carlton Reserve, Tailândia
9. Southern Ocean Lodge, Austrália
10. Mandapa, Ritz-Carlton Reserve, Indonésia
11. Tambo del Inka, Peru
12. Fogo Island Inn, Canadá
13. Turneffe Island Resort, Belize
14. Hotel das Cataratas, Brasil
15. Argos in Cappadocia, Turquia
16. Four Seasons Explorer, Palau
17. Silver Origin, Galápagos, Equador
18. Ponant Le Commandant Charcot, Polo Norte e Antártida
19. Wickaninnish Inn, Canadá
20. Cloud Camp, Estados Unidos

