Os detalhes da retomada do turismo do ES e lançamento do Circuito Três Santas

Circuito Três Santas: Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina Crédito: Divulgação

Esta semana foi marcada pelo lançamento dos projetos de retomada do turismo no Espírito Santo, setor fortemente impactado pela pandemia. Foram apresentados, em evento no Palácio Anchieta, o site Descubra o Espírito Santo e Circuito Três Santas, que compreende os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN, que recebe a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro. Ela conta detalhes da retomada do setor no Estado. Acompanhe!

O novo site Descubra o Espírito Santo [www.descubraoespiritosanto.es.gov.br] é um produto direcionado ao turista, com navegabilidade prática e dinâmica. Nele, é possível conhecer os 78 municípios capixabas e os atrativos de cada segmento, além de conter acesso aos empreendimentos regulares no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

No caso do Circuito Turístico das Três Santas, compreende os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. A região tem características ímpares na gastronomia, patrimônio histórico, natural e arquitetônico. A região reúne títulos importantes, como o maior produtor de ovos e de gengibre do Brasil, a maior produção de hortifrutigranjeiros e de pimenta no Espírito Santo, além de expressiva representatividade da imigração europeia no Espírito Santo, com destaque para pomeranos, alemães, italianos e austríacos. Um e-book foi produzido pela Setur, em parceria com os três municípios e empreendedores, sobre Circuito Turístico das Três Santas (acesse: https://bit.ly/3d3Kxvm).