Os destinos mais cobiçados para 2024

No ano de 2023, o setor de turismo conseguiu se reinventar e criar novas tendências entre os viajantes de todo o mundo. A busca por destinos que “bombaram” nas redes sociais, o investimento em roteiros gastronômicos e até a preferência por lugares que ofereçam novas experiências foram algumas das escolhas comuns entre quem conseguiu tirar um tempinho no ano passado para fazer uma viagem. Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy já começa o ano falando quais as tendências para o ano de 2024. Ouça a conversa completa!