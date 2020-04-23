Os cuidados necessários ao comprar um pacote de viagem pós-pandemia

Uma pergunta recorrente em meio à pandemia do novo coronavírus é: "quando voltaremos a viajar?". Se depender das ofertas anunciadas por diversas agências na internet, destinos para o final do ano e para todo o ano de 2021 já estão garantidos, com um benefício: preços extremamente atraentes. O esforço para estimular a retomada do turismo é válido, mas é necessário tomar cuidado com a compra dos pacotes promocionais pós-pandemia e analisar algumas premissas. Quem aponta esses cuidados é Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Confira!