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VIAJE NA CBN

Os cuidados necessários ao comprar um pacote de viagem pós-pandemia

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 11:01

Publicado em 

23 abr 2020 às 11:01
Uma pergunta recorrente em meio à pandemia do novo coronavírus é: "quando voltaremos a viajar?". Se depender das ofertas anunciadas por diversas agências na internet, destinos para o final do ano e para todo o ano de 2021 já estão garantidos, com um benefício: preços extremamente atraentes. O esforço para estimular a retomada do turismo é válido, mas é necessário tomar cuidado com a compra dos pacotes promocionais pós-pandemia e analisar algumas premissas. Quem aponta esses cuidados é Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Confira!
Podcast - Viaje na CBN - 23-04-20

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