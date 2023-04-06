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Viaje na CBN

Os comportamentos mais "irritantes" de viajantes pelo mundo!

Conheça detalhes na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 12:03

Publicado em 

06 abr 2023 às 12:03
Avião, voo, serviço de bordo
Avião, voo, serviço de bordo Crédito: Getty Images
Os comissários de bordo de algumas companhias aéreas estrangeiras revelaram ao site da "Travel + Leisure" os comportamentos mais irritantes que os passageiros fazem durante os voos. O site entrevistou Eric Gunthier, conselheiro do TSA (Transportation Security Administration), órgão responsável pela segurança nos aeroportos dos Estados Unidos, sobre os passageiros mais inconvenientes que passam pela fiscalização do órgão. Os seis tipo de passageiros mais "chatos" em aeroportos, segundo o TSA, são o "rebelde", aquele que usa bagagem com problemas, o viajante que se vestiu errado, desorganizado, impaciente e "espertinho". Se identificou com algum? Tema para o comentarista Edson Ruy nesta edição do "Viaje na CBN".
Viaje na CBN - 06-04-23.mp3

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