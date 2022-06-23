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Viaje na CBN

Onda de brasileiros em Portugal: o que fazer por lá?

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 12:03

Publicado em 

23 jun 2022 às 12:03
Lisboa
Lisboa Crédito: Pixabay
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy fala sobre a onda de brasileiros com destino à Portugal. Somente no segundo final de semana de junho, cerca de oito mil brasileiros entraram em território português, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Os brasileiros lotaram aeroportos e aumentam as fileiras de turistas internacionais, fazendo de Portugal o quarto destino europeu mais procurado. A estimativa é que os desembarques devem superar em 179% os de 2021. Acompanhe!
Viaje na CBN - 23-06-22

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