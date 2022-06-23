Onda de brasileiros em Portugal: o que fazer por lá?

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy fala sobre a onda de brasileiros com destino à Portugal. Somente no segundo final de semana de junho, cerca de oito mil brasileiros entraram em território português, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Os brasileiros lotaram aeroportos e aumentam as fileiras de turistas internacionais, fazendo de Portugal o quarto destino europeu mais procurado. A estimativa é que os desembarques devem superar em 179% os de 2021. Acompanhe!