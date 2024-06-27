Olimpíadas de Paris: como será o clima de turismo na cidade?

A cidade de Paris, que sediará os Jogos Olímpicos na França, começou a fechar os pontos turísticos que serão utilizados como arenas para as competições. As Olimpíadas acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto. Há pontos turísticos que serão palco para os jogos: o Parque de Versalhes sediará provas de hipismo; a área ao redor da Torre Eiffel vai sediar as provas de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos e as provas de futebol para cegos dos Jogos Paraolímpicos; e a área ao redor da Torre Eiffel vai sediar as provas de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos e as provas de futebol para cegos dos Jogos Paraolímpicos. As informações são do portal "G1". E para quem viajar para a cidade, como será possível aproveitar o turismo por lá? Este é o tema do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!