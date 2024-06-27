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Viaje na CBN

Olimpíadas de Paris: como será o clima de turismo na cidade?

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 12:21

Publicado em 

27 jun 2024 às 12:21
Rio Sena, em Paris
Rio Sena, em Paris Crédito: Pexels
A cidade de Paris, que sediará os Jogos Olímpicos na França, começou a fechar os pontos turísticos que serão utilizados como arenas para as competições. As Olimpíadas acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto. Há pontos turísticos que serão palco para os jogos: o Parque de Versalhes sediará provas de hipismo; a área ao redor da Torre Eiffel vai sediar as provas de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos e as provas de futebol para cegos dos Jogos Paraolímpicos; e a área ao redor da Torre Eiffel vai sediar as provas de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos e as provas de futebol para cegos dos Jogos Paraolímpicos. As informações são do portal "G1". E para quem viajar para a cidade, como será possível aproveitar o turismo por lá? Este é o tema do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 27-06-24.mp3

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