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Viaje na CBN

O que tem lá? Os 5 melhores hotéis do mundo, segundo site especializado

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 12:03

Publicado em 

19 set 2024 às 12:03
Hotel de luxo
Hotel de luxo Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que um site especialista em viagens, Travel, divulgou uma lista com os 50 melhores hotéis do mundo. O tailândes Capella Bangkok conquistou o primeiro lugar na premiação.
O único brasileiro da lista, o hotel Rosewood São Paulo, não ficou no top 5, mas está na 24ª colocação, três posições acima em relação à lista divulgada no ano passado. O ranking é elaborado por cerca de 600 pessoas anônimas da indústria hoteleira. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 19-09-24.mp3
O TOP 5:
1. Capella Bangkok, Bangkok (Tailândia)
2. Passalacqua – Moltrasio (Itália)
3. Rosewood Hong Kong, Hong Kong
4. Cheval Blanc, Paris (França)
5. The Upper House, Hong Kong
[fonte: G1]

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