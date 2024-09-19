O que tem lá? Os 5 melhores hotéis do mundo, segundo site especializado

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que um site especialista em viagens, Travel, divulgou uma lista com os 50 melhores hotéis do mundo. O tailândes Capella Bangkok conquistou o primeiro lugar na premiação.

O único brasileiro da lista, o hotel Rosewood São Paulo, não ficou no top 5, mas está na 24ª colocação, três posições acima em relação à lista divulgada no ano passado. O ranking é elaborado por cerca de 600 pessoas anônimas da indústria hoteleira. Ouça a conversa completa!