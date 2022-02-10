O que não é permitido em voos nacionais e internacionais

De janeiro a outubro do ano passado, foram registradas 434 ocorrências por indisciplina a bordo de aviões no Brasil. Ao longo do ano de 2019 inteiro foram 304 ocorrências, segundo dados da Asssociação Brasileira das Empresas Aéras (Abear). Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy explica o que não é permitido fazer dentro do avião durante o voo. A companhia área Delta Airlines, por exemplo, propôs criação de uma lista de passageiros indisciplinados para bani-los dos voos. A empresa solicitou à advocacia geral dos EUA que inclua a condenação por indisciplina a bordo na lista de crimes que impedem um passageiro de embarcar em aviões no país.