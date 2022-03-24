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Viaje na CBN

O que muda na retomada da temporada de cruzeiros no Brasil

Até 18 de abril, os quatro navios restantes no litoral farão mais 19 viagens, algumas delas com roteiros adaptados e até mesmo reduzidos

Publicado em 24 de Março de 2022 às 11:43

Publicado em 

24 mar 2022 às 11:43
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros
Setor do turismo se prepara para a retomada da temporada de cruzeiros Crédito: Pexels
Suspensa desde 3 de janeiro, a temporada brasileira de cruzeiros 2021/2022 foi retomada agora em março. Até 18 de abril, os quatro navios restantes no litoral (um a menos que no começo) farão mais 19 viagens, algumas delas com roteiros adaptados e até mesmo reduzidos. A data foi confirmada pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil), dias após o Ministério da Saúde autorizar o retorno da atividade. A retomada acontecerá dois meses e dois dias após a suspensão da navegação no início do ano, quando a variante Ômicron provocou uma explosão de novos casos de Covid-19. Naquela ocasião, foram detectados surtos da doença em todos os transatlânticos que navegavam pelo litoral brasileiro. O que muda, então, a partir de agora? O comentarista Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN". 
Viaje na CBN - 24-03-22

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