O que muda na retomada da temporada de cruzeiros no Brasil

Suspensa desde 3 de janeiro, a temporada brasileira de cruzeiros 2021/2022 foi retomada agora em março. Até 18 de abril, os quatro navios restantes no litoral (um a menos que no começo) farão mais 19 viagens, algumas delas com roteiros adaptados e até mesmo reduzidos. A data foi confirmada pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia Brasil), dias após o Ministério da Saúde autorizar o retorno da atividade. A retomada acontecerá dois meses e dois dias após a suspensão da navegação no início do ano, quando a variante Ômicron provocou uma explosão de novos casos de Covid-19. Naquela ocasião, foram detectados surtos da doença em todos os transatlânticos que navegavam pelo litoral brasileiro. O que muda, então, a partir de agora? O comentarista Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN".