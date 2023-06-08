O que fazer em Bariloche? Confira dicas e orientações

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy, a pedido de um ouvinte – que deseja fazer uma surpresa pra filha de 15 anos – traz como destaque o destino de Bariloche. Bariloche é uma pequena e charmosa cidade localizada a 1600 km sul de Buenos Aires, na Patagônia Argentina. Rodeada por uma incrível paisagem natural, montanhas e lagos andinos, é um dos destinos favoritos dos brasileiros para se conhecer na lua de mel, com os amigos ou em família. Ouça a conversa completa!