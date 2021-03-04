O que explica o grande número de viagens de brasileiros ao México?

O país mais procurado do mundo para viagens em 2020 está na América Latina: o México. Foram 20 milhões de visitantes no ano passado e uma fatia considerável desses números é de turistas brasileiros. Nas redes sociais, celebridades e anônimos trocaram outros destinos mundiais por Cancún ou Tulum - cidades paradisíacas mexicanas. Mas o que explica o grande número de viagens de brasileiros para o México? Quem responde é Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Acompanhe!