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O que explica o grande número de viagens de brasileiros ao México?

Quem explica é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 04 de Março de 2021 às 12:12

Publicado em 

04 mar 2021 às 12:12
O país mais procurado do mundo para viagens em 2020 está na América Latina: o México. Foram 20 milhões de visitantes no ano passado e uma fatia considerável desses números é de turistas brasileiros. Nas redes sociais, celebridades e anônimos trocaram outros destinos mundiais por Cancún ou Tulum - cidades paradisíacas mexicanas. Mas o que explica o grande número de viagens de brasileiros para o México? Quem responde é Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Acompanhe!
Viaje na CBN - 04-03-21
O motivo é: o México é um dos poucos países do mundo que ainda aceita brasileiros durante a pandemia da Covid-19. 

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