O que acontece com minhas milhas se a empresa aérea decreta falência?

Em recuperação judicial desde dezembro de 2018, e com as atividades suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) desde 24 de maio, a Avianca têm despertado preocupação em seus passageiros. O receio da companhia decretar falência e todos os pontos serem perdidos é crescente entre os quase 4 milhões de membros do programa de milhagens - o Amigo. Especialistas avaliam, porém, que os consumidores não devem sair no prejuízo.