O que acontece com minhas milhas se a empresa aérea decreta falência?

Em recuperação judicial desde dezembro de 2018, e com as atividades suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) desde 24 de maio, a Avianca têm despertado preocupação em seus passageiros. O receio da companhia decretar falência e todos os pontos serem perdidos é crescente entre os quase 4 milhões de membros do programa de milhagens - o Amigo. Especialistas avaliam, porém, que os consumidores não devem sair no prejuízo.
Nesta quinta-feira, Edson Ruy explica como proceder caso você possua milhas da companhia. É melhor utilizá-las agora? Aguardar a melhora da situação da companhia? O comentarista responde! Além disso, ele também conta uma experiência que teve na China. Em 1989, Edson esteve na Praça da Paz Celestial um dia antes do massacre. Acompanhe!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 06-06-19