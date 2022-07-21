O 'país mais feliz do mundo' vai reabrir as portas para os turistas

Aos pés das montanhas dos Himalaias, na Ásia, o Butão costuma ser apresentado como "o país mais feliz do mundo", graças a seu Índice de Felicidade Interna Bruta, criado pelo antigo rei Jigme Singye Wangchuck, em 1972. Mas quem quiser visitar essa monarquia a partir de 23 de setembro, quando as fronteiras para viajantes internacionais forem reabertas após a pandemia, vai precisar de mais mais que um sorriso no rosto. O turista deverá pagar uma taxa permanência de US$ 200, ou mais de mil reais, por cada dia no país. Este é o tema do "Viaje na CBN", com Edson Ruy. Ouça a conversa completa!
VIAGEM NA CBN - 21-07-22