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VIAJE NA CBN

Novas viagens: passeios por perto, voos baratos e companhia de pets

As dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:29

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:29
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca o que as pesquisas mais recentes na área de turismo apontam como será a nova dinâmica de viagens como reflexos da pandemia do novo coronavírus. Um estudo, feito de 15 de abril a 15 deste mês, mostra que tudo mudou quando se compara com o mesmo período de 2019, como era de se esperar, sobre o desejo de viagem do brasileiro. Ele passou a planejar viagens com menos antecedência, começou a pesquisar mais viagens somente de ida e procurou lugares menos concorridos entre os destinos nacionais.
Viaje na CBN - 05-11-20

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