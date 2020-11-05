Novas viagens: passeios por perto, voos baratos e companhia de pets

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca o que as pesquisas mais recentes na área de turismo apontam como será a nova dinâmica de viagens como reflexos da pandemia do novo coronavírus. Um estudo, feito de 15 de abril a 15 deste mês, mostra que tudo mudou quando se compara com o mesmo período de 2019, como era de se esperar, sobre o desejo de viagem do brasileiro. Ele passou a planejar viagens com menos antecedência, começou a pesquisar mais viagens somente de ida e procurou lugares menos concorridos entre os destinos nacionais.