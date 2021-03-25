Novas regras para uso de máscaras no transporte aéreo entram em vigor

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que passou a valer a resolução nº 477, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que traz alterações nas medidas a serem seguidas nos aeroportos durante a pandemia da covid-19. A partir desta quinta-feira (25) estarão proibidos dentro dos aviões, áreas de embarque e esteiras de bagagem itens como máscaras de acrílico ou de plástico. A Anvisa aprovou, no dia 11 de março, alterações na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 456, de 17 de dezembro de 2020. Confira!

Your browser does not support the audio element. Viaje na CBN - 25-03-21

As regras:

– Podem ser utilizadas versões de tecido (recomendável 3 camadas) ou de uso profissional, como as cirúrgicas e as N95/PFF2. Em qualquer caso, sem válvula;

– Lenços, bandanas, máscaras de acrílico ou de plástico não são permitidas;

– Protetor facial (face shield) só pode ser usado com máscara por baixo;

– A máscara deve estar ajustada ao rosto, cobrindo o nariz e boca, sem aberturas. Recomenda-se a troca a cada 3 horas de uso;

– Ficam liberadas de usar máscara apenas crianças menores de 3 anos e pessoas com deficiências que impeçam o uso adequado da proteção;