Novas regras para horários de entrada e saída de hotéis já estão valendo

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que as novas regras para entrada (check-in) e saída (check-out) em hospedagem começaram a valer esta semana. A partir de agora, uma portaria do Ministério do Turismo estabelece que a diária passa a corresponder a 24 horas, das quais até três horas podem ser destinadas à arrumação da acomodação pelo estabelecimento. Segundo o Ministério do Turismo, a diária passa a corresponder oficialmente a 24 horas de uso, devendo incluir o tempo necessário para arrumação, higiene e limpeza da unidade, que não pode ultrapassar três horas desse período. Sendo assim, o hóspede tem, pelo menos, 21 horas de utilização efetiva da acomodação.