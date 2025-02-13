Nova política de imigração dos EUA pode afetar turistas brasileiros?

O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: RICK SCUTERI/AP

Nesta semana reportagem de "O Globo" trouxe a informação que quando Donald Trump ocupou a presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, o número de vistos negados para brasileiros bateu recorde, chegando a 18% do total em 2018. Nesta segunda passagem do republicano pela Casa Branca, a tendência pode se repetir, de acordo com especialistas em migração internacional, com um esperado aumento no rigor na triagem de pessoas habilitadas a entrar no país. Este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy.

A lista básica de documentos exigidos para quem solicita visto de entrada nos Estados Unidos continua a mesma. Os viajantes que desejam entrar no país como turistas, usando as categorias B1 / B2, as mais comuns, precisam apresentar obrigatoriamente um passaporte válido por seis meses, fotos 5x5, o formulário DS-160 preenchido (pela internet) e o pagamento da taxa, no valor de US$ 185 (aproximadamente R$ 1.085). Outros tipos de visto, como para estudo ou trabalho, precisam de documentos mais específicos, listados no site do Departamento de Estado americano.

Na mesma página, o governo americano sugere que o visitante leve "documentos complementares", sem dizer exatamente quais seriam. De acordo com especialistas em imigração, o mais importante é apresentar provas de forte ligação com o país de origem. Ouça a conversa completa!

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